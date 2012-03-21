Встановлено винних у крадіжці зброї з університету внутрішніх справ



Львів. 21 березня. УНІАН. Прокуратурою пред'явлено кінцеві звинувачення особам, причетним до викрадення зброї із Львівського державного університету внутрішніх справ

Як повідомили УНІАН у прес-службі Прокуратури Львівської області, слідчим відділом прокуратури Львівської області завершено розслідування кримінальної справи, порушеної 13 жовтня 2011 року за обвинуваченням службових осіб Львівського державного університету внутрішніх справ М. за ст.ст.262 ч.2, 263, 191 ч.4 КК України, С., Ш. та Г. за ст.364 ч.3 КК України, а також за обвинуваченням В. у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 262 ч.2, 263, 191 ч.4 та С., які придбали, носили, зберігали та збували викрадену зі складу озброєння університету вогнепальну зброю, інше майно університету за ст.263 ч.1 КК України.

На даний час, пред’явлено обвинувачення начальнику складу озброєння-збройового майстра групи озброєння відділу ресурсного забезпечення Львівського державного університету внутрішніх справ, який будучи матеріально-відповідальною особою за облік, збереження вогнепальної та навчальної зброї, боєприпасів, іншого майна університету, діючи повторно, за попередньою змовою з В., зловживаючи своїм службовим становищем, маючи вільний доступ до кімнати складу озброєння, протягом 2008-2011 років заволодів і привласнив зі складу озброєння Львівського державного університету внутрішніх справ вогнепальною зброєю в кількості 113 одиниць, а також навчальною зброєю та іншим майном університету. Внаслідок таких незаконних дій останнього, університету завдано матеріальної шкоди в загальній сумі понад 160 тис. грн.

Інших осіб, а саме проректора університету С., старших інспекторів групи озброєння університету Ш. та Г., прокуратура обвинувачує у зловживанні службовим становищем та владою, які всупереч інтересам служби, виявляючи факти нестачі зброї, умисно це приховували та не повідомляли про такі факти правоохоронні органи, а складали та підписували протягом 2008-2011 років акти інвентаризації, у яких зазначалось про відсутність недостачі на складі озброєння Львівського державного університету внутрішніх справ зброї (вогнепальної та навчальної), боєприпасів та іншого майна університету, за ознаками злочину, передбаченого ст.364 ч.3 КК України, крім того С., обвинувачується ще й у придбанні, носінні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї, боєприпасів за ознаками злочину, передбаченого ст.263 ч.1 КК України.

Як раніше повідомляла прес-служба прокуратури Львівської області, в результаті проведених обшуків виявлено та вилучено 36 одиниць вогнепальної зброї, викраденої із складу озброєння Львівського державного університету внутрішніх справ, місце знаходження 77 одиниць вогнепальної зброї – на даний час ще не встановлено.

Під час слідства, в окреме провадження виділено кримінальні справи за епізодами придбання, носіння, зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів стосовно 6 осіб, яким за поданням прокуратури судом обрано запобіжний захід – взяття під варту, ще одній особі обрано запобіжний захід – заставу.

Впродовж грудня 2011 – лютого 2012 кримінальні справи за обвинуваченням вищезгаданих осіб, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.263 КК України, в порядку ст.232 КПК України скеровано до Апеляційного суду Львівської області для визначення підсудності та розгляду по суті. На даний час у цих справах триває судовий розгляд.

Окрім цього, виділено в окреме провадження та скеровано для організації подальшого розслідування в СУ ГУМВС України у Львівській області кримінальні справи за епізодами придбання, носіння, зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів стосовно М. та К. за ч.1 ст.263 КК України.

Щодо трьох ректорів Львівського державного університету внутрішніх справі, які обіймали такі посади протягом 2008-2011 років, прокуратурою відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст.6 п.2 КПК України у зв’язку з тим, що у їх діяннях не встановлено складу злочинів у сфері службової діяльності.

Обвинувачені ознайомлюються з усіма матеріалами кримінальної справи, після чого її буде скеровано до суду.