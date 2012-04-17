Набула чинності угода між Україною і РФ про перетин держкордону

Київ. 17 квітня. УНІАН. Набула чинності Угода між Кабінетом міністрів України та Урядом Російської Федерації про порядок перетинання українсько-російського державного кордону жителями прикордонних регіонів двох країн, що була підписана 18 жовтня 2011 року у Донецьку у присутності президентів України і РФ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, тепер жителі прикордонних регіонів обох держав можуть перетинати спільний державний кордон у міжнародних, міждержавних та місцевих пунктах пропуску того регіону, жителями якого вони є, та перебувати на території суміжної держави у межах регіону, в який вони в’їхали через місцевий пункт пропуску, без реєстрації та заповнення міграційних карток терміном до 90 днів.

Жителі прикордонних регіонів можуть перетинати кордон пішки, на велосипедах, мотоциклах, гужовому і легковому транспорті, човнах, що їм належать, а також на автомобільному і поромному транспорті загального користування міждержавного сполучення у межах прикордонних регіонів, а також переміщати через кордон товари, які не призначені для виробничої або іншої комерційної діяльності, у кількості, що не перевищує передбачені законодавством сторін норми ввезення (вивезення) товарів без сплати митних зборів і податків.

Дія угоди в Україні розповсюджується на громадян України, які постійно проживають на територіях Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.