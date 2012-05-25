Електропоїзд Hyundai відправився в промо-рейс з Києва до Львова

Київ. 25 травня. УНІАН. Сьогодні з Центрального залізничного вокзалу Києва до Львова в промо-рейс відправився міжрегіональний електропоїзд Hyundai.

Як передає кореспондент УНІАН, в заході взяли участь віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис Колесніков і генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Володимир Козак.

Запуск Hyundai започаткував впровадження швидкісного залізничного руху між містами-господарями Євро-2012 в Україні.

Регулярні рейси міжрегіональні поїзди Hyundai здійснюватимуть з 27 травня з введенням у дію нового графіка руху на 2012/2013 рр.

Із 27 травня до 1 вересня нові поїзди курсуватимуть за експериментальними графіками руху. Так, поїзди Hyundai відстань з Києва до Харкова долатимуть за 4 год. 25 хв. зі швидкістю більш як 106 км на год., зі Львова до Києва - 4 год. 55 хв. зі швидкістю понад 116 км на год. З Києва до Донецька поїзд курсуватиме з початку червня зі швидкістю більш як 112 км на год., долаючи відстань між містами за 6 год. 30 хв.

Всього 912,5 км шляху на національному швидкісному коридорі Львів-Київ-Харків-Донецьк на початковому етапі поїзди Hyundai долатимуть зі швидкістю до 160 км на год., 398,1 км - до 140 км на год., 438,1 км - до 120 км на год.

На початковому етапі у сполученні Київ-Харків курсуватимуть 2 пари поїздів, Київ-Львів - 1 пара поїздів Hyundai. Решту електропоїздів Hyundai у Львівському і Донецькому напрямах планується призначити в першій декаді червня.

Нагадаємо, що, за словами Б.Колеснікова, уряд на доручення Президента України Віктора Януковича має намір у понеділок розглянути питання скасування ПДВ при придбанні квитків на поїзди Hyundai, що дозволить зменшити вартість цих квитків на 16,6%.