У Львові чоловік впав у колектор теплотраси

Львів. 28 травня. УНІАН. У Львові чоловік отримав травми внаслідок падіння у колектор теплотраси.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, 27 травня, о 02.31, надійшло повідомлення про те, що в м. Львові на вул. Хуторівка, 47 місцевий мешканець впав у колектор теплотраси та отримав травму хребта. До місця виклику було направлено пожежно-рятувальне відділення, силами чоловіка витягнули на поверхню і передали працівникам центру медицини катастроф.

