На Львівщині чоловік вкрав у сусідів тисячу декоративних дерев

Львів. 29 травня. УНІАН. На Львівщині затримали чоловіка, який вкрав у сусідки тисячу декоративних дерев і збував їх на міському ринку.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, до Миколаївського райвідділу міліції із заявою про крадіжку звернулась 41-річна жінка, яка повідомила, що з її земельної ділянки викрали 1000 декоративних дерев. Вартість викрадених туй - 50 тисяч гривень.

„Жінка зазначила, що підозрює у скоєнні злочину свого сусіда і розповіла, що із її земельної ділянки вже не вперше зникають дерева”, - зазначається у повідомленні.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники сектору карного розшуку Миколаївського райвідділу міліції на ринку у місті Жидачів затримали жителя Миколаївського району, який продавав викрадені декоративні дерева.

«Зловмисника затримали під час того, як він реалізовував дерева. У нього вилучили 27 декоративних дерев. Чоловік зізнався у скоєному», - розповів начальник Миколаївського РВ ГУ МВС України у Львівській області Василь Страшівський.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

