На Львівщині урочисто відсвяткують 70-ту річницю створення УПА

Львів. 30 травня. УНІАН. Голова Львівської обласної ради Олег Панькевич підписав розпорядження про відзначення 70-ї річниці створення Української повстанської армії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної ради, у рамках заходів передбачено проведення у вересні 2012 року науково-практичної конференції. У жовтні відбудеться урочиста академія у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької.

Голова облради також доручив завершити до жовтня виготовлення пам’ятних знаків, які встановлять на місцях поховань воїнів УПА.

«Головам районних рад та міським головам міст обласного значення рекомендовано забезпечити проведення на належному рівні заходів з відзначення ювілею УПА у своїх містах», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Львівська обласна рада на сесії 20 грудня 2011 року проголосила 2012-й рік Роком УПА на Львівщині.