До Львова прилетів кронпринц Данії Фредерік
12:17, 13 червня 2012Львів
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На матч між Данією і Португалією
Львів. 13 червня. УНІАН. Сьогодні до Львова на матч між Данією і Португалією прибув кронпринц Данії Фредерік.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської митниці, принц прибув об 11.20 в Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького разом із данськими уболівальниками чартерним рейсом «Копенгаген – Львів». На борту літака «Аеробус» була 141 особа.
Митне оформлення кронпринц пройшов разом з уболівальниками, скориставшись смугою спрощеного контролю «зелений коридор».
За попередньою інформацією, сьогодні ж після матчу кронпринц Данії Фредерік відлітає до Копенгагена, інформує прес-служба митниці.
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