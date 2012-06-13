У Львові сьогодні очікують 11 тисяч фанів з Данії та Португалії

Львів. 13 червня. УНІАН. Сьогодні у Львові на матч збірних Данії і Португалії очікують до 6 тис. португальських фанів та 5 тис. – данських.

Про це повідомили УНІАН у медіа-центрі „Львів 2012”.

«Більше 3 тисяч данців планують прибути до Львова 13 червня літаками. Всі інші - автобусами. Ще 2-3 літаки будуть з португальцями. Частина фанів залишилась у Львові ще з першого матчу», - розповів УНІАН директор департаменту «Євро-2012» Олег Засадний.

Як повідомляв УНІАН, напередодні та у дні першого матчу у Львові перебувало майже 60 тис. вболівальників з понад 30-ти країн світу. З них 12-15 тис. німців, 6 тис. португальців.

Матч Данія – Портулагія розпочнеться сьогодні на стадіоні «Арена Львів» о 19.00.