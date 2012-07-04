Активісти опозиції заблокували приміщення Львівської ОДА

Львів. 4 липня. УНІАН. Сьогодні вранці активісти опозиції Львівщини – представники партій «Батьківщина», ВО “Свобода” та інших заблокували вхід у будівлю Львівської обласної державної адміністрації. Високопосадовців, які працюють в офіційному представництві Президента на Львівщині, не пускають на свої робочі місця.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Львівського регіонального виборчого штабу Об‘єднаної опозиції «Батьківщина».

«Окупаційний режим перейшов межу, Україна перед загрозою втрати самостійності. Вони сподівалися на те, що галичани почнуть проводити агресивну політику щодо цілісності країни і східної частини. Але ми - за єдину Україну, за єдність держави, за українську мову. Вночі ми розставили протестні намети на площі Ринок та під стінами облдержадміністрації. На площі Ринок розміщено інформаційний центр, який роздає звернення громадянам і надає консультації щодо сьогоднішніх дій. Наскільки мені відомо, сьогодні була бурхлива ніч під стінами Українського дому в Києві. Відповідно, дії Об’єднаної опозиції – загальнонаціональне піднесення і всеукраїнські протести проти того, що вчора зробила влада», - зазначив у коментарі УНІАН керівник Львівського регіонального виборчого штабу «Батьківщини» Степан Кубів.

Як поінформував лідер Львівської «Батьківщини» Роман Ілик, учора було створено обласний страйковий комітет опозиційних сил Львівщини, а сьогодні такі комітети будуть створені у Львові й районних центрах.

«Ми розуміємо, що сьогодні заяви, звернення, апеляції до влади не приносять ніякого результату. Тому ми вдаватимемося до радикальних дій», - наголосив Р.Ілик.

«Перше – це блокування облдержадміністрації. Не впускаємо на робоче місце високих чиновників, керівників управлінь, їх заступників. Ця акція - безстрокова. Львівська ОДА орендує приміщення в обласної ради, причому за символічну плату – 1 гривню. Буде ставитися питання, щоб розірвати цю угоду. Далі будемо вирішувати питання максимального перебирання влади у руки страйкових комітетів. Будемо ставити питання про створення виконкомів і максимально передавати їм виконавчі функції влади. Наступним найближчим кроком стане сьогоднішня позачергова спільна сесія місцевих рад, яка розпочнеться о 16.00 в обласній раді. На ній погоджуватимемо наш радикальний план дій, не виключено, що будемо блокувати автомагістралі», - заявив УНІАН Р.Ілик.

Як передає кореспондент УНІАН, біля приміщення Львівської ОДА в рамках цілодобової акції протесту, яка розпочалася вчора увечері, вже встановлено більш як 20 наметів із партійною символікою ВО «Свобода» та Об‘єднаної опозиції «Батьківщина». На площі збираються люди. Учасники акції біля проїжджої частини розгорнули плакат з написом: «Водій! Зроби сигнал проти «мовного» закону»!, й усі водії, проїжджаючи біля приміщення Львівської ОДА, сигналять.

Паралельно проходить акція біля центрального входу до Львівської міської ради, де опозиціонери встановили 19 наметів.