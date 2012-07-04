Львівська облрада припиняє «контакти і співпрацю» з ОДА

Львів. 4 липня. УНІАН. Голова Львівської обласної ради Олег Панькевич закликав голову Львівської облдержадміністрації Михайла Костюка звернутися до Президента України, аби він не підписував закон «Про засади державної мовної політики» та припинив порушення Конституції та законів України.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради.

«Обласна рада припиняє контакти і співпрацю з облдержадміністрацією, доки Михайло Костюк та його заступники не задекларують своєї позиції щодо подій 3 липня у Верховній Раді, - заявив у коментарі УНІАН О.Панькевич. – Я закликаю керівництво облдержадміністрації офіційно звернутися до Президента із закликом не підписувати закон «Про засади державної мовної політики» і не допустити конституційного перевороту в державі».