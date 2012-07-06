На Львівщині знешкодили 186 артилерійських снарядів часів війни
13:57, 06 липня 2012Львів
2 0
Виявили у лісовому масиві
Львів. 6 липня. УНІАН. У лісовому масиві неподалік с. Бортятин та м. Судова Вишня Мостиського району Львівської області було виявлено 186 артилерійських снарядів калібру 47 мм часів Другої світової війни.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації, враховуючи стан та небезпечність транспортування вилучених боєприпасів, було прийнято рішення знешкодити їх на місці виявлення.
5 липня спеціалістами групи піротехнічних робіт зазначені боєприпаси було знищено проведенням трьох послідовних підривів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter