На Львівщині знешкодили 186 артилерійських снарядів часів війни

Львів. 6 липня. УНІАН. У лісовому масиві неподалік с. Бортятин та м. Судова Вишня Мостиського району Львівської області було виявлено 186 артилерійських снарядів калібру 47 мм часів Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації, враховуючи стан та небезпечність транспортування вилучених боєприпасів, було прийнято рішення знешкодити їх на місці виявлення.

5 липня спеціалістами групи піротехнічних робіт зазначені боєприпаси було знищено проведенням трьох послідовних підривів.