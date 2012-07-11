На Львівщині згоріла старовинна церква
09:34, 11 липня 2012Львів
0 0
У храм влучила блискавка
Львів. 11 липня. УНІАН. У с. Лавочне Сколівського району Львівської області внаслідок удару блискавки у дерев’яній церкві Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви виникла пожежа.
Як повідомляє прес-служба МНС, трьома відділеннями Державної пожежної охорони пожежу було ліквідовано. Жертв і постраждалих немає.
Вогнем знищено церкву 1905 року побудови, яка є пам’яткою архітектури національного значення.
Врятовано цегляну каплицю та господарчу будівлю.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter