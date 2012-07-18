Губернатор заявляє, що колектив ОДА „втягують у політичні ігри”

Львів. 18 липня. УНІАН. Голова Львівської облдержадміністрації Михайло Костюк заявляє, що „окремі політики намагаються втягнути колектив облдержадміністрації у політичні ігри”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в оприлюдненій сьогодні заяві М.Костюка.

У заяві наголошується на тому, що власну позицію в питанні мови голова Львівської ОДА озвучив публічно і ця позиція залишається незмінною: „питання мови має служити укріпленням єдності українського народу і цілісності держави”.

«Запевняю, що кожен з нас прикладе максимум зусиль для того, щоб українська мова стала мовою усіх українців, єднала нас і достойно самоутверджувалася серед мов інших народів. На цьому фоні дивними і цинічними виглядають заяви окремих політиків. Люди, котрі безпідставно ганьбили, ображали і не впускали на роботу своїх земляків, українців, які є державними службовцями і працюють для людей, нині втягують їх у власні брудні політичні інтриги, заявляючи про існування тиску на працівників Львівської ОДА, пов`язаного із наслідками ситуації щодо мовного питання», - йдеться у заяві.

М.Костюк запевняє, що апарат і колектив облдержадміністрації працюють у звичайному режимі – „жодних випадків тиску на працівників чи прикладів конфліктних ситуацій, спричинених подіями двох останніх тижнів, немає”.

„Єдиний тиск, якого зазнали працівники облдержадміністрації, чинили саме ці політики, які нахабно і грубо, ображаючи та принижуючи, не давали можливості людям навіть пройти на роботу. Керівництво Львівської обласної державної адміністрації наголошує, що усі працівники облдержадміністрації є вільними у виборі власних політичних уподобань, і цей особистий вибір жодним чином не впливає на роботу працівника чи її результати”, - заявляє М.Костюк.

Він також закликає політиків „не спекулювати настроями в окремих верствах суспільства і не втягувати працівників Львівської обласної державної адміністрації в свої політичні ігри”.

„Люди не є інструментом для досягнення політиками мети чи задоволення власних амбіцій. Просимо поважати працю ваших земляків – державних службовців – і не використовувати їхній статус для маніпулювання думкою громадськості”, - зауважив керівник Львівської ОДА.

17 липня голова фракції ВО „Свобода” у Львівській обласній раді Ірина Сех на прес-конференції заявила, що ряд працівників ОДА збираються звільнитися з роботи через політичний тиск.

Як повідомляв УНІАН, учасники акції протесту проти мовного закону 4-5 липня не пропускали на робочі місця посадовців Львівської ОДА, вимагаючи від них написати заяви на підтримку української мови.