Головного архітектора Львова звільнили
19:33, 09 серпня 2012Львів
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Пішов на роботу у виш
Львів. 9 серпня. УНІАН. Начальник управління архітектури Львівської міської ради Юрій Криворучко з 6 серпня звільнений з посади у порядку переведення.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
У відділі кадрів Львівської міської ради сказали, що Ю.Криворучко звільнений у порядку переведення на роботу у Національний університет «Львівська політехніка».
Відтак, як наголосили у мерії, зараз обов’язки начальника управління архітектури виконує заступник Олесь Лужецький.
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