Кількість іноземних туристів, що відвідали Львівщину, збільшилася

Львів. 21 серпня. УНІАН. Туристичний сезон на Львівщині відзначився позитивною динамікою щодо іноземних туристів, кількість яких збільшилась на 18% у порівнянні з минулим роком.

Про це повідомила УНІАН заступник начальника головного управління з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв’язків та інвестицій Львівської облдержадміністрації Наталія Гамкало, коментуючи перші підсумки літнього туристичного сезону на Львівщині.

Наталія Гамкало зазначила, що впродовж 6 місяців 2012 року послугами туристичних підприємств Львівської області скористались 69 645 туристів, також зростає кількість туристів, які не звертаються до туристичних підприємств, а самостійно організовують свій відпочинок.

«Згідно із статистичними даними загальний обсяг реалізації туристичних послуг склав 155 млн. 949 тис. грн., що на 8% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до бюджету за 6 місяців 2012 року туристичними підприємствами сплачено 2 млн. 743 тис. грн., що на 1% більше, ніж минулого року», - зазначила Н. Гамкало.

Також Наталія Гамкало додала, що збереглася існуюча тенденція щодо збільшення кількості туристів, які подорожували з метою дозвілля та відпочинку – 86% від загальної кількості, 12% – подорожувало з метою лікування, решта (2%) подорожей пов’язано із службовими та спортивно-оздоровчими цілями.