Підліток який „мінував” Львів зробив це, щоб помститися батькові

Львів. 17 вересня. УНІАН. Шістнадцятирічний студент одного з львівських коледжів, якого 16 вересня затримали правоохорнці за неправдиві повідомлення про замінування трьох торгівельних центрів та головного залізничного вокзалу у Львові, зізнався, що „своїми вчинками він хотів «насолити» батькові, який покинув сім’ю”.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

„16 вересня, об 11.28, співробітники управління СБУ у Львівській області повідомили працівникам міліції в аеропорту про те, що біля терміналу «А» вони виявили особу, за прикметами схожу на невідомого, який впродовж 14 та 15 вересня чотири рази повідомляв про «мінував» будівлі у Львові – три торгові центри та залізничний вокзал. Зловмисником виявився 16-річний місцевий житель. Під час розмови з неповнолітнім, останній зізнався, що це він повідомляв про замінування супермаркетів «Арсен» та Головного залізничного вокзалу міста Львова. Цього разу, зазначив хлопець, він хотів „замінувати” Львівський аеропорт імені Данила Галицького. Тут його затримали правоохоронці”, - інформує Відділ зв’язків з громадськістю.

Як зазначається у повідомленні, неповнолітній „мінер” заявив, що „він хотів нагадати про себе, а принагідно і «насолити» батькові, який покинув сім’ю, розлучившись з матір’ю”.

„Хлопець також розповів, що йому подобалося спостерігати за тим, як після його повідомлень про замінування двох супермаркетів та вокзалу, які знаходяться у протилежних кінцях Львова, містом роз’їжджала велика кількість міліцейських машин, швидкої допомоги, автомобілі МНС та вибухо-технічної служби”, - інформує Відділ зв’язків з громадськістю.

Також у повідомленні зазначається, що всі повідомлення про псевдозамінування хлопець здійснював з таксофонів, які знаходилися поблизу об’єктів, які він „мінував”.

За фактами замінування чотирьох об’єктів у місті Львові порушено кримінальну справу за ознаками частин 1 та 2 статті 259 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Цей вид злочину передбачає покарання у вигляді накладення штрафу в розмірі від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення волі строком на п’ять років.

Справа передається до суду.

Також у Відділі зв’язків з громадськістю зазначили, що виїзд спецпідрозділів МНС, міліції, СБУ, вибухо-технічної служби, швидкої допомоги на один подібний виклик про замінування у Львові коштує близько 50 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Львівські правоохоронці затримали зловмисника, що зробив хибне повідомлення про «вибухівку» в аеропорту. За інформацією прес-служби СБУ у Львівській області, ним виявився 16-річний місцевий житель, студент одного з львівських коледжів. Також встановлено, що він 14 вересня здійснив перше повідомлення про псевдозамінування супермаркету «Арсен» у Львові. Наступного дня хлопець повідомив про «замінування» вже двох супермаркетів у Львові та залізничного вокзалу.