Київ. 15 листопада. УНІАН. Завтра в Україні опади не очікуються, вдень 3-8° тепла.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 16 листопада буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці у південній та західній частині місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, в Карпатах до 8° морозу, на півдні Криму 1-6° тепла; вдень в Україні 3-8° тепла, на Закарпатті та в Криму до 12°.