У Львові викрили підпільну турагенцію

Львів. 18 листопада. УНІАН. У Львові правоохоронці викрили підпільну туристичну агенцію, власники якої обдурили людей на майже 200 тисяч гривень.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як наголошують у міліції, чоловік працював разом з донькою. Шахраї брали гроші, але нічого не бронювали і коли туристи приїжджали по путівці відпочивати на них ніхто не чекав. «До міліції обдурені львів’яни почали звертатись у середині серпня. Тоді до Галицького РВ відразу із заявами звернулось кілька обдурених людей. Усі скаржились на одну і ту саму туристичну агенцію», – наголошують в міліції.

«Після того, як до нас почали надходити заяви, ми перевірили туристичну агенцію. Правда, назва агенції фігурує лише на вивісці, а документація вся на зовсім іншу фірму. У них колись справді була ліцензія на надання туристичних послуг, але вона закінчилась», - розповідає слідчий Галицького райвідділу міліції Борис Лісковський.

Ліцензії не мали, але й надалі надавали туристичні послуги.

Проти 51-річного чоловіка та його 21-річної доньки порушили кримінальну справу за ознаками ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.