Львів. 28 січня. УНІАН. У Львові урочисто відзначать 95-ту річницю подвигу Героїв Крут.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, в рамках відзначення, 28 січня офіційна делегація зі Львівщини виїде в с. Пам’ятне Борзнянського району Чернігівської області на заходи з вшанування пам’яті Героїв Крут.

29 січня у Львові відбудеться покладання квітів до могили учасника бою під Крутами І. Лоського на Личаківському кладовищі Львова, поминальна молитва за полеглих у бою під Крутами та урочисте проходження ліцеїстів Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут.

О 15.00, розпочнеться вечір-реквієм з нагоди вшанування подвигу Героїв Крут у Львівському державному ліцеї із посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут.

На завершення заходів, о 18.00, відбудеться свічкова хода ліцеїстів Львівського державного ліцею із посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут, молодіжних організацій та представників громадськості центральною частиною міста: пішохідною алеєю проспекту Свободи - площа біля Львівського національного академічного театру опери і балету імені Соломії Крушельницької – площа біля пам’ятника Т.Шевченкові – Марійська площа.

Довідка УНІАН. У 1918 році під селом Крути (нині - Чернігівська область) відбувся бій між загонами більшовиків, що значно перевищували в силі, і 300 київськими студентами, гімназистами і курсантами, котрі стали на захист Української Народної Республіки. Пізніше останки загиблих перепоховали на Аскольдовій могилі в Києві. День пам`яті Героїв Крут відзначають в Україні 29 січня.