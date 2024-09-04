Фахівцям вдалося відновити арку, проте масштаб шкоди ще встановлюють.

Блискавка вдарила в арку Костянтина в Римі під час сильної грози, відірвавши фрагменти від стародавньої споруди.

Як пише AP, робітники Археологічного парку Колізею дуже швидко зібрали і закріпили відірвані фрагменти арки. Масштаб збитку оцінюється.

"Відновлювальні роботи, проведені технічними фахівцями, були своєчасними. Наші робітники прибули одразу після удару блискавки. Усі фрагменти були знайдені та закріплені", - йдеться в заяві парку.

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Як повідомляється, блискавка вдарила під час шторму, який повалив дерева і затопив вулиці в італійській столиці.

Арка Костянтина заввишки понад 20 метрів розташована в Римі між Колізеєм і Палатином.

Її звели 315 року н. е. на честь перемоги імператора Костянтина над Максенцієм після битви біля Мільвійського мосту.

У серпні біля берегів Сиції затонула розкішна яхта, на борту якої перебував Британський технологічний підприємець Майк Лінч.

Науковці кажуть, що те Середземне море стає дедалі небезпечнішим для плавання, адже глобальне потепління робить сильні та несподівані бурі частішими.

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