Дроти під кригою та ожеледь: у Сумах не ходить електротранспорт, частину міжміських рейсів скасовано (відео)

12:05, 15 грудня 2020
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У Сумах працюють лише комунальні автобуси.

У Сумах вже не так слизько, як було днями раніше / Фото suspilne.media
У Сумах вже не так слизько, як було днями раніше / Фото suspilne.media

На ранок 15 грудня у Сумах температура склала -1°, на дорогах - ожеледиця. Але поверхня троуарів вже не така гладка як скло, тож не так слизько, як напередодні. 

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Сьогодні електротранспорт не вийшов на лінію. Тролейбуси не випустили через обмерзання дротів. Працюють лише комунальні автобуси. Частина міжміських перевізників також скасували рейси. Мова йде про рейси, які відходять від основних трас.

Через ожеледицю також не ходять шкільні автобуси. Дітей перевели на дистанційне навчання.

Попри те, що дерева та дроти вкриті кригою, повідомлень про знеструмлення немає. 

Крижаний дощ у Харкові

Через крижаний дощ, який в різних частинах Харкова йшов всю ніч, комунальникам не вдалося відновити рух тролейбусів по всіх маршрутах. Зокрема, чотири маршрути поки скасовані.

Директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю міськради Харкова Юрій Сидоренко зазначив, що комунальні служби працювали всю ніч над очищенням контактної мережі.

"На обкатці ліній з вечора і до раннього ранку брали участь: 16 трамваїв і 17 тролейбусів. Загальна чисельність задіяних: 60 осіб. В результаті проїздність трамваїв забезпечена повністю. Але, незважаючи на всі зусилля співробітників міськелектротранспорту, через крижаний дощ, який в різних частинах міста йшов всю ніч, ситуація з тролейбусами трохи гірша", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Олена Пилипчак

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