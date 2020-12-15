Крижаний дощ йшов всю ніч: через обмерзання дротів у Харкові зупинилися тролейбуси (відео)

Комунальники працювали над відновленням руху тролейбусів і трамваїв всю ніч.

Деякі маршрути скасовані / фото УНІАН

Через крижаний дощ, який в різних частинах Харкова йшов всю ніч, комунальникам не вдалося відновити рух тролейбусів по всіх маршрутах. Зокрема, чотири маршрути поки скасовані.

Про це повідомив директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю міськради Харкова Юрій Сидоренко на своїй сторінці в Facebook Facebook.

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Він зазначив, що комунальні служби працювали всю ніч над очищенням контактної мережі.

"На обкатці ліній з вечора і до раннього ранку брали участь: 16 трамваїв і 17 тролейбусів. Загальна чисельність задіяних: 60 осіб. В результаті проїздність трамваїв забезпечена повністю. Але, незважаючи на всі зусилля співробітників міськелектротранспорту, через крижаний дощ, який в різних частинах міста йшов всю ніч, ситуація з тролейбусами трохи гірша", - йдеться у повідомленні.

У Харкові тимчасово не їдуть чотири маршрути: №№ 6 (Основа), 12, 17 та 18 (П. Поле, вул. Рудика). Є складнощі з маршрутом 27 (вул. Холодногірська, вул. Дудинської).

Крижаний дощ та ожеледь у Харкові

У Харкові 13 грудня вулиці вкрилися гладким льодом через негоду. Ходити ними було незручно, але місцеві жителі надягали ковзани і каталися тротуарами.

Відео з місця подій публікують харківські Telegram-канали.