Дощі і грози: Україну перетинає холодний атмосферний фронт

Синоптикиня зазначила, що характерним для цього атмосферного фронту є штормовий вітер.

28 та 29 липня територію України перетинатиме атмосферний фронт із "родичами" - дощами та грозами.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, "родичі" будуть переважно бідними - трохи подощить на півночі, північному сході, на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині, а вдень у понеділок - переважно сухо, хіба аж ввечері 29 липня локальні дощі пройдуть на крайній півночі України, на Луганщині та в Приазов'ї.

"Важлива синоптична деталь! 29-го липня в більшості областей України внаслідок проходження атмосферного фронту передбачається сильний північно-західний вітер, до штормових поривів 15-20 метрів за секунду. Поскидає масово яблука з дерев, ріжте за узвар, варіть джеми, компоти, скільки встигнете", - зазначила Діденко. Відео дня

За словами синоптикині, цей атмосферний фронт холодний, тому в його тилу пошириться прохолодніше повітря. Завтра в багатьох областях України спека впаде, очікується в західних областях +20+25 градусів, на півночі, у центральних областях та на Харківщині +24+29 градусів.

У південній частині та на південному сході ще побуде завтра сильна спека до +30+35 градусів (окрім Одещини, там +28+30 градусів), проте у вівторок навіть в цих регіонах температура повітря знизиться до +27+29 градусів.

У Києві в понеділок передбачається - увага - сильний північно-західний вітер, до штормових поривів 15-20 метрів за секунду.

Дощ з грозою ймовірний найближчої ночі та завтра вранці, вдень - без опадів. Повітря у столиці 29 липня очікується значно свіжішим - до +25 градусів.

"Хвилі спеки ще прийдуть, проте можна поки що буде подихати свіжим повітрям і навіть прикрити на кватирку вікно вночі", - зазначила вона.

Прикмети погоди 28 липня

За народним календарем цей день вважається серединою літа. Якщо липа почала жовтіти, то осінь буде пізня і затяжна. Якщо вранці йде дощ, то решта дня буде з гарною погодою.

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