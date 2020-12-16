Негода на Львівщині: через густий туман на дорогах сталося багато аварій (відео)
Рятувальники просять без потреби не користуватись особистим транспортом.
У Львівській області зранку з десяток аварій через густий туман. Обласний центр він накрив на світанку. Місцями видимість сягає не більше 100 метрів.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Надзвичайники просять без потреби не користуватись особистим транспортом. Напередодні в області навіть оголосили штормове попередження.
Так, у селі Запитів, що неподалік Львова, трапилась аварія за участі чотирьох авто. Унаслідок ДТП вантажівка ЗІЛ-130 перекинулась.
Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі патрульної поліції Львівщини, водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не дотримався дистанції та в’їхав у авто Škoda Fabia. Після зіткнення мікроавтобус відкинуло на зустрічну смугу і він зіткнувся з вантажівкою ЗІЛ-130, а ЗІЛ по інерції в’їхав в Chevrolet Lacetti. Постраждалих немає.
Ожеледиця та сильний туман в Україні
Сьогодні, 16 грудня, у західних, північних, центральних та Одеській областях вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів. Також у східних областях очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця.
"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться у повідомленні ДСНС.
Рекомендації для водіїв від ДСНС під час несприятливих погодних умов:
- Витримуйте дистанцію між автомобілями;
- Паркуйте авто так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці;
- Пересувайтеся слизькою дорогою на мінімальній швидкості;
- Під час їзди не здійснюйте різких маневрів;
- Наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість;
- Зважайте на попередження відповідних служб.
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