Рятувальники назвали області України, які накриють сильні тумани та ожеледиця
Видимість може впасти до 200 метрів.
Сьогодні, 16 грудня, у західних, північних, центральних та Одеській областях вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів. Також у східних областях очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.
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По Києву та Київській області вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів. Таким погодним умовам надано I рівень небезпечності - жовтий.
"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться у повідомленні.
Рекомендації для водіїв від ДСНС під час несприятливих погодних умов:
- Витримуйте дистанцію між автомобілями;
- Паркуйте авто так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці;
- Пересувайтеся слизькою дорогою на мінімальній швидкості;
- Під час їзди не здійснюйте різких маневрів;
- Наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість;
- Зважайте на попередження відповідних служб.
Прогноз погоди в Україні на 16 грудня: дані Погоди УНІАН
У середу, 16 грудня, на більшій половині території України - хмарно, в західних і центральних регіонах визирне сонце. Середня температура по країні +2°, навіть у Криму вона впаде до +3°. Опадів не очікується.
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