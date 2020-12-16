Рятувальники назвали області України, які накриють сильні тумани та ожеледиця

08:38, 16 грудня 2020
36

Видимість може впасти до 200 метрів.

Сьогодні Україну огорне туман / фото УНІАН
Сьогодні Україну огорне туман / фото УНІАН

Сьогодні, 16 грудня, у західних, північних, центральних та Одеській областях вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів. Також у східних областях очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Дроти під кригою та ожеледь: у Сумах не ходить електротранспорт, частину міжміських рейсів скасовано (відео)

По Києву та Київській області вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів. Таким погодним умовам надано I рівень небезпечності - жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться у повідомленні.

Рекомендації для водіїв від ДСНС під час несприятливих погодних умов:

  • Витримуйте дистанцію між автомобілями;
  • Паркуйте авто так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці;
  • Пересувайтеся слизькою дорогою на мінімальній швидкості;
  • Під час їзди не здійснюйте різких маневрів;
  • Наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість;
  • Зважайте на попередження відповідних служб.

Прогноз погоди в Україні на 16 грудня: дані Погоди УНІАН

У середу, 16 грудня, на більшій половині території України - хмарно, в західних і центральних регіонах визирне сонце. Середня температура по країні +2°, навіть у Криму вона впаде до +3°. Опадів не очікується.

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: синоптикдорога ожеледиця транспортожеледицятуманожеледьпрогноз погодипогода в Україніпрогноз погоди в Києвіпрогноз погоди в Українітуман в Українітуман у Києвіожеледиця на дорогахожеледиця в Україні
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
-1°
Погода Стерлінг - хмарно з проясненнями
77 %
761 мм
5.9 м/с
85 %
Стрічка новин
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять