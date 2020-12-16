Рятувальники назвали області України, які накриють сильні тумани та ожеледиця

Видимість може впасти до 200 метрів.

Сьогодні Україну огорне туман / фото УНІАН

Сьогодні, 16 грудня, у західних, північних, центральних та Одеській областях вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів. Також у східних областях очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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По Києву та Київській області вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів. Таким погодним умовам надано I рівень небезпечності - жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться у повідомленні.

Рекомендації для водіїв від ДСНС під час несприятливих погодних умов:

Витримуйте дистанцію між автомобілями;

Паркуйте авто так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці;

Пересувайтеся слизькою дорогою на мінімальній швидкості;

Під час їзди не здійснюйте різких маневрів;

Наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість;

Зважайте на попередження відповідних служб.

Прогноз погоди в Україні на 16 грудня: дані Погоди УНІАН

У середу, 16 грудня, на більшій половині території України - хмарно, в західних і центральних регіонах визирне сонце. Середня температура по країні +2°, навіть у Криму вона впаде до +3°. Опадів не очікується.