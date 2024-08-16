Це вже стало великою тенденцією 2024 року.

Лісові пожежі та хвилі тепла цього літа підштовхнули туристів вирушати в "прохолодні подорожі", як їх почала називати індустрія, до Північної Європи та на Аляску, щоб пережити спеку.

Як пише Independent, туристичні компанії помітили останню тенденцію. Круїзні оператори, готельні компанії та авіакомпанії додають поїздки та розміщення, щоб задовольнити зростаючий попит на напрямки з помірним кліматом.

Norwegian Air, наприклад, відкрила 10 нових маршрутів між північною Норвегією та європейськими містами.

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"Ми з ентузіазмом ставимося до зростаючого інтересу до північних напрямків з Європи", - сказав генеральний директор компанії Гейр Карлсен.

На Алясці, в Канаді та Новій Англії також відкриваються нові маршрути. Тільки кількість внутрішніх авіарейсів на Аляску цього літа збільшилася на 10%.

Кількість квитків, проданих станом на червень для міжнародних перельотів до Норвегії, Ірландії та Швеції цього літа зросла на 19%, 13% і 11% відповідно порівняно з минулим роком.

У сфері розміщення також спостерігається зрушення. Компанія з оренди житла Airbnb зафіксувала 15-відсоткове зростання пошуків літнього проживання в Норвегії, Швеції та на Алясці в першій половині 2024 року.

Однак, як пише видання, зростаючий попит на більш прохолодні напрямки не вплинув на поїздки в теплі краї. Південноєвропейські напрямки досі залишаються дуже привабливими для туристів.

Пожежі охопили найпопулярніші серед туристів країни Європи - подробиці

Через сильну спеку в багатьох країнах Європи почалися лісові пожежі. У Греції вогонь підбирається до Афін, а в Португалії людей попереджають про евакуацію, якщо рятувальники не зможуть побороти вогонь на півночі країни.

Від вогню та посух потерпають також Іспанія, Хорватія та Албанія.

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