Полум'я поширюється "зі швидкістю блискавки".

Лісові пожежі в Греції вийшли з-під контролю. Неподалік Афін вогонь уже спалив дерева, будинки та автомобілі, а саму грецьку столицю накрив хмарами диму.

Як пише Reuters, поширенню полум'я сприяє вітряна погода, а жителі залишають свої будинки, щоб врятуватися.

На боротьбу з вогнем кинули 400 рятувальників, 16 літаків з водяними бомбами і 13 вертольотів. З настанням ночі пожежні літаки припинили роботу до ранку, а полум'я забарвило небо в помаранчевий колір.

"Ситуація залишається небезпечною, оскільки вогонь поширюється між житловими будинками", - сказав представник пожежної бригади Васіліс Ватракогіанніс.

Він сказав, що пожежа поширилася швидко, "зі швидкістю блискавки", через штормовий вітер. Полум'я висотою до 25 метрів поглинуло дерева і чагарники.

"Село Варнавас було оточене в одну мить. Дуже вітряно. Пожежа почалася в одній точці, і раптово все село виявилося оточеним вогнем", - розповіла агентству місцева мешканка.

Лісові пожежі в Греції та Європі

З травня по всій Греції спалахнули сотні лісових пожеж. Науковці пов'язують їхню частоту та інтенсивність із дедалі спекотнішими та сухішими погодними умовами.

Після найтеплішої за всю історію зими і тривалих посушливих періодів у Греції також зареєстрували найспекотніші червень і липень і, за прогнозами, це літо теж стане найспекотнішим в історії країни.

Цього літа пожежі також вирували на тлі екстремальної спеки в інших частинах Європи, зокрема в Іспанії та на Балканах.

У квітні у звіті Європейської комісії йшлося про те, що сезон лісових пожеж 2023 року в Європі був одним із найсильніших у цьому столітті.

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