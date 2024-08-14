Хорватія розставляє в лісах камери, щоб стежити за недбайливими туристами, а в Іспанії заборонили наповнювати басейни, щоб заощадити воду.

Уже в п'яти країнах на півдні Європи оголосили попередження про екстремальну спеку, яка призводить до лісових пожеж.

Як пише Independent, екстремальна спека знову створює перешкоди для багатьох мандрівників. Очікується, що ризик лісових пожеж ще більше зросте через зміни клімату. Літо дедалі більше характеризуватиметься масштабними пожежами, які забирають життя людей і випалюють території.

Як повідомляється, ризик лісових пожеж поширився на раніше не схильні до них території, вийшовши далеко за межі Середземноморського регіону.

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У багатьох районах Греції оголошено надзвичайну небезпеку через лісові пожежі.

Наразі польоти в аеропорту Афін тривають у звичайному режимі, але людей уже просять закладати додатковий час на поїздку в аеропорт, оскільки можуть бути перекриті дороги.

Також місцевих жителів просять перебувати в приміщеннях із закритими вікнами через дим.

Посуха в Іспанії

На більшій частині Іспанії також оголошено великий ризик виникнення лісових пожеж через посуху.

Посуха вразила найпопулярніший іспанський острів Майорку. Окремі села почали нормувати подачу води до 12 годин на добу.

Провінція Кастельон - на узбережжі Середземного моря на схід від Мадрида і на північ від Валенсії - також переживає сильну посуху. Влада заборонила людям наповнювати басейни.

А на Канарських островах прогнозує вітри зі швидкістю понад 50 км/год, які сприяють поширенню вогню.

Лісові пожежі в Португалії

Пік пожежонебезпечного сезону в Португалії вже почався і може тривати до жовтня. На півночі країни вже понад 250 пожежників борються з вогнем.

"Складіть план дій на випадок, якщо вам потрібно буде виїхати. Підготуйте комплект для евакуації. У разі лісових пожеж або перекриття доріг підготуйте альтернативні варіанти транспорту і пам'ятайте, що маршрути громадського транспорту можуть бути порушені", - попереджають місцевих жителів.

Албанія теж потерпає від вогню

Лісові пожежі - звична справа в Албанії з квітня по жовтень через суху і спекотну погоду.

Для боротьби з вогнем Європейський союз направляє екстрену допомогу в цю країну.

Хорватія посилює покарання для туристів

Майже половина території Хорватії зайнята лісами і лісовими угіддями. Побоюючись пожеж, влада країни розмістила 220 камер у 110 лісових районах, щоб стежити за поведінкою туристів.

Людей попереджають про суворі покарання за "навмисний підпал" - навіть барбекю за межами позначеної зони може обійтися штрафом у 20 000 євро і можливістю тюремного ув'язнення, а викинута запалена цигарка або залишена на відкритому повітрі порожня пляшка може спричинити штраф у розмірі до 1 200 євро.

Спека в Європі псує відпочинок туристам

Як раніше повідомляв УНІАН, 80% туристів бояться, що через 5 років топ-місця Європи будуть занадто спекотними для відпочинку.

Найбільше побоювань туристи мають з приводу майбутнього відпочинку в Греції. під загрозою також Туреччина, Іспанія, Кіпр, Італія, Португалія та Мальта.

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