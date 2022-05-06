Квітень цього року став шостим найтеплішим квітнем у світі з початку реєстрації.

Квітень-2022 став шостим найтеплішим квітнем у світі з початку реєстрації.

Про це йдеться в щомісячному звіті Служби зі зміни клімату.

За даними кліматологів, квітневі температури на більшій частині Європи були близькі до середніх значень за 1991-2020 роки. У той же час незвично високою була температура від північно-східної Африки через Близький Схід до Центральної і Південної Азії. Також надзвичайно високими були температури над Пакистаном і Північною Індією. Також температура повітря була значно вищою за середню над частинами всіх основних океанських басейнів.

Як повідомляється, квітень-2022 у світі був на 0,28°C теплішим, ніж в середньому за 1991-2020 роки в квітні - це шостий найтепліший квітень за всю історію спостережень.

Нагадаємо, цього року квітень в Києві виявився холодніше, ніж зазвичай.

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