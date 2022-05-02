Кількість опадів у столиці минулого місяця була у нормі.

Цього року квітень у Києві виявився холоднішим, аніж зазвичай.

Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"Середньомісячна температура квітня у Києві склала +8,1°С, що на 1,9°С нижче за кліматичну норму", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, найхолодніше було 4 квітня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -2,3°С, а найтепліше - 15 числа, коли максимальна температура підвищилась до +21,1°С.

За даними синоптиків, опадів на проспекті Науки випало 42 мм, що збігається з середніми багаторічними показниками.

Як повідомляв Погода УНІАН, травень у Києві цього року буде в основному класичним. Згідно з прогнозом, останній місяць весни очікується теплим. З 1 по 10 травня середня температура повітря складе близько 12°C. Однак до кінця місяця температура підвищиться, і стовпчики покажуть позначку 15°C.

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