Ель-Ніньо тільки почалося, тому воно поки не здійснює великого впливу на екстремальну спеку, яку люди в усьому світі вже відчувають цього літа.

У той час, як температура повітря в Північній півкулі стрімко зростає, через явище Ель-Ніньо наступний рік, імовірно, буде ще спекотнішим для планети, ніж цей.

Зміна клімату, спричинена спалюванням викопного палива, однозначно підвищує температуру Землі, вважають вчені NASA. Ель-Ніньо - природне кліматичне явище в тропічній частині Тихого океану, що приносить більш високі, ніж в середньому, температури поверхні моря і впливає на погоду, пише CNN.

За словами Гевіна Шмідта, кліматолога і директора Інституту космічних досліджень NASA імені Годдарда, Ель-Ніньо тільки почалося в останні місяці. Тому, воно поки не робить величезного впливу на екстремальну спеку, яку люди в усьому світі вже відчувають цього літа.

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"Насправді він щойно з'явився, тому те, що ми бачимо, насправді не пов'язане з цим Ель-Ніньо. Те, що ми бачимо, - це загальне тепло практично скрізь, особливо в океанах... Причина, по якій ми думаємо, що так продовжуватиметься, полягає в тому, що ми продовжуємо викидати в атмосферу парникові гази. Поки ми не перестанемо це робити, температура зростатиме", - говорить Шмідт.

Червень і липень б'ють рекорди по температурі повітря, все це тепло накопичується. За словами Шмідта, імовірність того, що 2023 рік стане найспекотнішим за всю історію спостережень, дорівнює 50 на 50. Але, додав він, цілком імовірно, що спекотний 2024 рік перевершить його саме через вплив Ель-Ніньо.

"Ми очікуємо, що 2024 рік буде ще теплішим, тому що ми почнемо з цього явища Ель-Ніньо. Це досягне піку до кінця цього року, і те, наскільки воно велике, матиме великий вплив на статистику наступного року", - сказав Шмідт.

Вчені також відзначили руйнівний вплив зміни клімату на океани Землі, оскільки цього літа температура в північній частині Атлантичного океану різко зросла.

"Океани лихоманить. Ця проблема з температурою океану не залишається в океані - вона впливає на все інше", - сказав Карлос Дель Кастільо, керівник лабораторії екології океану NASA.

Кастільо зазначив, що підвищення температури океану може посилити урагани і підвищити рівень води через танення льодовиків.

Шмідт зазначив, що підвищення температури відповідає прогнозам вчених, так як люди спалюють більше викопного палива і викидають в атмосферу більше парникових газів. "Навіть те, що є безпрецедентним, не дивно", - сказав Шмідт.

Спека в світі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, минулий місяць став найспекотнішим червнем за всю історію спостережень на планеті. Експерти очікують, що з приходом Ель-Ніньо ситуація може погіршитися.

А кілька днів у липні були найтеплішими на планеті в сучасних записах. Наприклад, за даними Національного центру екологічного прогнозування США, 3 липня стало найспекотнішим днем у світі за всю історію спостережень. Вчені кажуть, що в цьому році нас чекають все нові і нові температурні рекорди.

Метеорологи кажуть, що попереду буде ще більше - набагато більше. Є велика ймовірність, що в липні будуть зафіксовані найвищі глобальні температури за останні 120 тисяч років.

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