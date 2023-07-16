Є велика ймовірність, що в липні будуть найвищі глобальні температури за останні 120 тисяч років.

З 3 по 10 липня цього року світ пережив найспекотніший тиждень з коли-небудь зареєстрованих. І метеорологи кажуть, що попереду буде ще більше - набагато більше.

Різке зростання рівня вуглекислого газу в атмосфері та незвичайна смуга сильних вітрів, які дмуть високо над Атлантикою, уже викликали хвилі тепла в штаті Техас (США), а також в Греції, Іспанії, Італії та в багатьох інших країнах. Про це пише The Guardian.

Зазначається, що по всій Європі були випущені попередження про погоду "червоного" рівня; лісові пожежі вирують у Хорватії, на узбережжі Адріатичного моря і в іспанській Наваррі; у той час як туристичні об'єкти, такі як Акрополь, були закриті через те, що температура піднялася до сорока градусів.

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Земля не відчувала нічого подібного відтоді, як у 1850-х роках почали проводити інструментальні вимірювання температури повітря, повідомила минулого тижня Всесвітня метеорологічна організація.

"Ми знаходимося на незвіданій території, і це тривожна новина для планети", - сказав професор Крістофер Хьюітт, директор кліматичної служби ВМО.

Цю точку зору підтримав Карстен Хаустейн, науковий співробітник Лейпцизького університету в області атмосферного випромінювання. "Імовірність така, що липень буде найспекотнішим місяцем за всю історію ... "Всю" означає з часів еємського [міжльодовикового] періоду, який настав приблизно 120 тисяч років тому", - говорить Хайстейн.

На додаток до тригерів нинішніх рекордних хвиль тепла, явище Ель-Ніньо, котре посилюється в Тихому океані, починає відчуватися в усьому світі.

Ель-Ніньо - це періодичне кліматичне явище, яке відбувається, коли циркуляція екваторіальної частини Тихого океану змінюється і його температура зростає, викликаючи додаткові теплові удари по всьому світу.

"Типовий Ель-Ніньо тимчасово збільшує середню глобальну температуру приблизно на 0,2°C. Це збільшення незначне порівняно з 1,2 градусами за Цельсієм, які ми спостерігали внаслідок зміни клімату після промислової революції, але на додаток до цього потепління, викликаного людиною, новий глобальний температурний рекорд, імовірно, буде встановлений до кінця наступного року", - сказав Джефф Найт, керівник відділу моделювання мінливості клімату з Метеорологічного бюро.

В результаті багато вчених попереджають, що цього або наступного року світова температура може перевищити поріг у 1,5 градуса за Цельсієм. Цей поріг був встановлений Міжурядовою групою експертів зі зміни клімату (IPCC) як верхня межа зростання глобального потепління, що дозволяє уникнути проходження планетою метеорологічних переломних моментів, які можуть призвести до незворотних змін світових погодних умов.

Наслідки нової рекордної спеки, яка настане дуже скоро, будуть глибокими і небезпечними, додають вчені. За оцінками, понад 61 тисяча людей загинули в результаті різкого підвищення температури, що охопило Європу минулого літа.

З огляду на те, що цей рекорд буде побитий цього року або, найпізніше, наступного року, існує велика ймовірність того, що похмуре число загиблих в 2022 році буде дуже скоро перевищено, і середземноморські країни, такі як Греція, Іспанія та Італія, імовірно, постраждають від найважчих наслідків.

За словами генсека ООН Антоніу Гутерреша, "зміна клімату виходить з-під контролю". Він попередив, що якщо світ буде наполегливо відкладати прийняття ключових заходів, необхідних для обмеження викидів викопного палива, це може призвести до "катастрофічної ситуації".

"Нас зовсім не повинні дивувати високі глобальні температури", - сказав професор Річард Беттс, фахівець з клімату з Метеорологічного бюро та Університету Ексетера. "Все це є суворим нагадуванням про те, що ми знали довгий час, і ми побачимо ще більше крайнощів, поки не перестанемо накопичувати більше парникових газів в атмосфері".

Екстремальна спека у світі - що відбувається

Як повідомляв УНІАН, у південних європейських країнах і США спостерігається екстремально спекотна погода, яку фахівці назвали "Цербер". Наступного тижня очікується ще більше підвищення температури на півдні Європи, в деяких місцях навіть до +40 С.

За даними Національного центру прогнозування навколишнього середовища США, 3 липня стало найспекотнішим днем на Землі за всю історію спостережень. Середня глобальна температура досягла 17,01°C, перевершивши рекорд серпня 2016 року в 16,92°C.

Раніше Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) повідомило, що червень 2023 року став найспекотнішим червнем за всю історію спостережень. За прогнозом фахівців, 2023 рік, ймовірно, виявиться серед найспекотніших в історії спостережень.

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