Тумани та хуртовини: у Карпатах випав метр снігу (фото, відео)

Незважаючі на короткочасну відлигу, у горах продовжується казкова зима.

Карпати засніжило / Фото Vasyl Fitsak

У Карпатах пройшов інтенсивний снігопад. Подекуди випало до 1 метру снігу.

Про це повідомляє відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах з посиланням на дані сніголавинних станцій.

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На горі Пожежевська температура повітря становить -8°, безвітряно, хмарно, сніг. Висота снігового покриву становить 34-98 см, сніг свіжий, добре закріплений.

На горі Плай температура повітря до -5°, вітер південно-східний 8-10 м/с, туман, сніг. Висота снігового покриву становить 25-61 см, сніг свіжий, пиловидний, помірно закріплений.

У Карпатах йде сніг, видимість - 20 метрів / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря до -7°, мокрий сніг, хуртовина. Висота снігового покриву становить 70 см.

Сніг, хуртовини та ожеледиця в Україні: попередження від ДСНС

Сьогодні, 25 січня, на Правобережжі України пориви вітру 15-20 м/с, в західних областях значний дощ та мокрий сніг.

Рятувальники попереджають, що у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях очікується значний сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця, місцями снігові замети. Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.

У більшості західних областей очікується утворення снігового покриву висотою 5-10 см, в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях 10-20 см.

По Києву та Київській області вдень 25 січня та протягом доби 26 січня пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).