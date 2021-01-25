Тумани та хуртовини: у Карпатах випав метр снігу (фото, відео)
Незважаючі на короткочасну відлигу, у горах продовжується казкова зима.
У Карпатах пройшов інтенсивний снігопад. Подекуди випало до 1 метру снігу.
Про це повідомляє відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах з посиланням на дані сніголавинних станцій.
Україну засипле снігом і заллє дощами: прогноз погоди на тиждень (карта)
На горі Пожежевська температура повітря становить -8°, безвітряно, хмарно, сніг. Висота снігового покриву становить 34-98 см, сніг свіжий, добре закріплений.
На горі Плай температура повітря до -5°, вітер південно-східний 8-10 м/с, туман, сніг. Висота снігового покриву становить 25-61 см, сніг свіжий, пиловидний, помірно закріплений.
На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря до -7°, мокрий сніг, хуртовина. Висота снігового покриву становить 70 см.
Сніг, хуртовини та ожеледиця в Україні: попередження від ДСНС
Сьогодні, 25 січня, на Правобережжі України пориви вітру 15-20 м/с, в західних областях значний дощ та мокрий сніг.
Рятувальники попереджають, що у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях очікується значний сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця, місцями снігові замети. Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.
У більшості західних областей очікується утворення снігового покриву висотою 5-10 см, в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях 10-20 см.
По Києву та Київській області вдень 25 січня та протягом доби 26 січня пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
"Погодні умови призведуть до порушення енергозабезпечення окремих населених пунктів на Правобережжі України, в західних областях також і до порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - йдеться у повідомленні.
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