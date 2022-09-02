Також минуле літо війшло у двадцятку найсухіших у столиці з 1891 року.

Цього року літо у Києві потрапило до топ-5 найтепліших з 1881 року. Середня температура повітря склала +21,6ºС, що на 1,2 градуси перевищило кліматичну норму і забезпечило п’яту позицію серед найтепліших.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції, найхолодніше було 18 липня, коли температура під ранок опустилась до +11,5°С, а найспекотнішим та рекордним виявилось 29 червня, коли температура після полудня піднялась до +34,4°С.

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Як повідомляється, за літо встановлено вісім температурних рекордів, більшість з них - чотири - у червні.

За даними синоптиків, кількість опадів за літо на проспекті Науки склала 142 мм, або 72% від кліматичної норми. Літо-2022 ввійшло у двадцятку найсухіших у Києві з 1891 року.

Як повідомляв Погода УНІАН, серпень у Києві став одним з найспекотніших за останні півтора століття. Зокрема, впродовж місяця було зафіксовано три температурні рекорди, він став дев’ятим найтеплішим у столиці за 142 роки спостережень.

Нагадаємо, наприкінці серпня у Києві за два дні було встановлено три температурних рекорди. Зокрема, 27 серпня у столицівперше за 142 роки середньодобова температура повітря склала +24,6°С, що на 0,2°С вище рекордного значення температури для цього дня 1943 року.

За даними синоптиків, мінімальна температура повітря цього дня у Київі не опустилась нижче +20,5°С. Попереднє рекордне значення було відмічено у 1975 році і дорівнювало +18,3°С.

Також 28 серпня мінімальна температура повітря у Києві повторила рекордне значення 1943 року і становила 19,9°С.

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