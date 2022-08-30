В столиці за короткий проміжок часу встановлено одразу кілька температурних рекордів.

У Києві зафіксували чергові температурні рекорди.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції, 27 серпня у Києві вперше за 142 роки середньодобова температура повітря склала +24,6°С, що на 0,2°С вище рекордного значення температури для цього дня 1943 року", - йдеться у повідомленні.

Відео дня:

Як повідомляється, кліматична норма була перевищена на 5,7 градусів.

За даними синоптиків, мінімальна температура повітря цього дня у Київі не опустилась нижче +20,5°С. Попереднє рекордне значення було відмічено у 1975 році і дорівнювало +18,3°С.

Також 28 серпня мінімальна температура повітря у Києві повторила рекордне значення 1943 року і становила 19,9°С.

Як повідомляв УНІАН, у найближчий тиждень в Україні очікується різка зміна погоди. В кінці літа - на початку осені по всій країні істотно похолодає. Вдень температура опускатиметься до +17°...+ 20°, а вночі місцями буде лише +6°...+9°. Періодично очікуються дощі та грози. До кінця тижня погода стабілізується і стовпчики термомтеров знову поповзуть вгору.

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