Небо над континентом забарвилося в зелені та рожеві відтінки.

Жителі Австралії стали свідками сліпучого видовища - полярного сяйва після потужної геомагнітної бурі. А сьогодні, за прогнозами, вони можуть побачити ще більш захоплююче південне сяйво. Про це повідомляє Independent.

Полярні сяйва виникають, коли заряджені сонячні частинки взаємодіють із магнітним полем Землі. Оскільки магнітне поле Землі сильніше поблизу полюсів, то і полярні сяйва виразніше видно в небі над високими і низькими широтами. Це явище відоме як південне синє полярне сяйво.

Австралійці в соцмережах активно діляться фотографіями неба, на якому в темряві виблискують рожеві, фіолетові, жовті та зелені вогні.

Відео дня

У вівторок полярне сяйво було найяскравішим із травня, коли спостерігачі за небом навіть у середніх широтах могли бачити північне сяйво через інтенсивну сонячну бурю.

Бюро метеорології Австралії заявило, що геомагнітна активність може зробити полярні сяйва видимими в південних штатах країни і сьогодні, 31 липня.

"Кілька викидів корональної маси можуть вплинути на Землю впродовж наступних 24 годин, можливо, спричинивши геомагнітні бурі G1 і G2 з невеликою ймовірністю G3", - повідомило агентство.

Полярні сяйва також можна буде побачити в небі над Австралією 1 серпня.

Магнітні бурі на Землі - прогноз

Як повідомляв УНІАН, протягом 27 і 28 липня на Сонці сталося кілька спалахів із викидом корональної маси. Усі вони були спрямовані на Землю, а один зі спалахів був найсильнішим за останні 5 років.

Очікується, що Землю буде "штормити" до 1 серпня.

Вас також можуть зацікавити новини: