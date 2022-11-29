Виверження вулкана Мауна-Лоа почалося після 38 років затишшя.

На Гаваях почалося виверження найбільшого на планеті діючого вулкана Мауна-Лоа.

За даними The Watchers, виверження відбулося вперше з 1984 року. Через виверження на Гаваях авіаційний колірний код був підвищений до червоного.

Як повідомляється, наразі потоки лави зосереджені в районі вершини і не загрожують населеним пунктам, розташованим нижче по схилу. Однак вітри можуть нести вулканічний газ і дрібний попіл до поселень людей.

За даними Reuters, в якості запобіжного заходу на острові відкрили два притулки, проте поки немає ніяких ознак того, що лава буде загрожувати населеним пунктам.

Вулкан Мауна-Лоа: що про нього відомо

Мауна-Лоа піднімається на 4169 метрів над Тихим океаном і є частиною ланцюга вулканів, що утворили Гавайські острови.

Востаннє він вивергався в березні та квітні 1984 року.

Мауна-Лоа - другий за обсягом з усіх вулканів на Землі і найбільший за обсягом активний вулкан.

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