Сьогодні, 6 травня, в Київській області та у Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.
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Таким погодним умовам надано 1 рівень небезпечності, жовтий.
Прогноз погоди у Києві на 6 травня: дані Погоди УНІАН
У четвер, 6 травня, в столиці очікується невелика хмарність.
Згідно з прогнозом, у Києві стовпчики термометрів піднімуться до +16°, а вночі - опустяться до +7°.
Практично весь день буде трохи хмарно. Вдень можливий невеликий дощ.
Очікується вітер зі швидкістю до 4,9 м/с.
Атмосферний тиск складе 742 мм рт. ст.
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