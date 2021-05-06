Таким погодним умовам надано 1 рівень небезпечності.

Сьогодні, 6 травня, в Київській області та у Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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Таким погодним умовам надано 1 рівень небезпечності, жовтий.

Прогноз погоди у Києві на 6 травня: дані Погоди УНІАН

У четвер, 6 травня, в столиці очікується невелика хмарність.

Згідно з прогнозом, у Києві стовпчики термометрів піднімуться до +16°, а вночі - опустяться до +7°.

Практично весь день буде трохи хмарно. Вдень можливий невеликий дощ.

Очікується вітер зі швидкістю до 4,9 м/с.

Атмосферний тиск складе 742 мм рт. ст.

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Автор: Олена Пилипчак