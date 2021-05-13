За статистикою, троє з чотирьох дітей залишають школу, щоб допомогти батькам добувати їжу.

У південних регіонах Мадагаскару вже п'ятий рік стоїть посуха, яка знищила врожай і ускладнила доступ до продовольства. За три місяці до січня 2021 року випало менше 50% нормальної кількості опадів. Так, у найближчі місяці очікується, що регіон втратить більше половини врожаю.

Про це повідомляє The Watchers.

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Це п'ятий сезон дощів, коли на півдні острова випадає невелика кількість опадів.

Найбільше страждають діти і жінки: за статистикою, троє з чотирьох дітей залишають школу, щоб допомогти батькам добувати їжу.

За даними Welthungerhilfe (WHH), станом на 12 травня близько 70000 дітей страждають від гострої недостатності харчування, і це число зростає з кожним днем. Якщо не буде надана екстрена допомога, існує ризик поширення голоду, який піддасть небезпеці мільйон людей.

"Наші колеги з півдня повідомляють, що деякі поля перетворилися на пил і пісок через відсутність дощу, - каже директор програми WHH, Марлен Мюллер. - Дрібні фермери зазвичай збирають урожай в цей час року, щоб прогодувати свої сім'ї. Замість цього діти мають голодувати, тому що вони не отримують достатньо їжі. Люди харчуються листям, ягодами і сараною. Немає можливості отримати достатньо здорової їжі або заробити на неї".

Останні два сезони дощів, при яких випала невелика кількість опадів, призвели до серйозного скорочення виробництва основних продуктів харчування і скорочення кількості худоби.

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Переклад: Олена Пилипчак