На Волині ріки можуть вийти з берегів: оголошено жовтий рівень небезпеки
Можливе затоплення подвір'їв.
Сьогодні, 9 березня, на рiчках басейну Прип'ятi очікується продовження підйомів рівнів води на 0,2-0,7 м з подальшим затопленням заплавних територiй.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
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Можливе досягнення вiдмiток затоплення присадибних дiлянок (подвiр'їв, господарських споруд) та сільгоспугiдь в прирiчкових населених пунктах Ратнiвського, Старовижiвського, Любешiвського, Маневицького районiв Волинської областi. Оголошено жовтий рiвень небезпеки.
Прогноз погоди в Україні на 9 березня: дані Погоди УНІАН
У вівторок, 9 березня, практично на всій території України, крім південних і західних областей, очікуються негативні значення температури. Сніг пройде тільки на Тернопільщині, в інших областях - без опадів.
У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -8°, вдень -1°.
У Львові у вівторок очікується ясна погода, вночі -6°, вдень +1°.
В Одесі 9 березня - сонячно, температура вночі -2°, вдень + 5°.
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