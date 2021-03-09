На Волині ріки можуть вийти з берегів: оголошено жовтий рівень небезпеки

Можливе затоплення подвір'їв.

Ілюстрація: ріка весною / Фото: Денис Вишневський

Сьогодні, 9 березня, на рiчках басейну Прип'ятi очікується продовження підйомів рівнів води на 0,2-0,7 м з подальшим затопленням заплавних територiй.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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Можливе досягнення вiдмiток затоплення присадибних дiлянок (подвiр'їв, господарських споруд) та сільгоспугiдь в прирiчкових населених пунктах Ратнiвського, Старовижiвського, Любешiвського, Маневицького районiв Волинської областi. Оголошено жовтий рiвень небезпеки.

Прогноз погоди в Україні на 9 березня: дані Погоди УНІАН

У вівторок, 9 березня, практично на всій території України, крім південних і західних областей, очікуються негативні значення температури. Сніг пройде тільки на Тернопільщині, в інших областях - без опадів.

У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -8°, вдень -1°.

У Львові у вівторок очікується ясна погода, вночі -6°, вдень +1°.

В Одесі 9 березня - сонячно, температура вночі -2°, вдень + 5°.