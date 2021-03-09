Сьогодні в Україну повернуться морози, одну з областей накриє снігопад (карта)

Температура триматиметься на рівні -1°.

Вдень температура знову піде в "мінус " / Фото ua.depositphotos.com

У вівторок, 9 березня, практично на всій території України, крім південних і західних областей, очікуються негативні значення температури. Сніг пройде тільки на Тернопільщині, в інших областях - без опадів.

Про це свідчать дані Погоди УНІАН.

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У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -8°, вдень -1°.

У Чернігові - сонячно, температура повітря вночі -10°, вдень -1°.

У Львові у вівторок очікується ясна погода, вночі -6°, вдень +1°.

У Луцьку - хмарно, вночі -6°, вдень 0°.

У Рівному у вівторок - сонячно, вночі -7°, вдень -2°.

У Тернополі 9 березня вночі буде -5°, вдень -1°, мокрий сніг.

У Хмельницькому сьогодні буде хмарно, вночі -6°, вдень 0°.

В Івано-Франківську сьогодні буде хмарно з проясненнями, вночі -6°, вдень +3°.

У Чернівцях у вівторок - сонячно, вночі -4°, вдень +3°.

У Вінниці сьогодні ясно, -9°...0°.

У Житомирі у вівторок - хмарно, температура вночі -7°, вдень 0°.

У Черкасах - сонце, вночі -10°, вдень -1°.

У Кропивницькому - ясно, температура вночі -8°, вдень -1°.

У Полтаві сьогодні хмарно, температура повітря -8°...-2°.

В Одесі 9 березня - сонячно, температура вночі -2°, вдень + 5°.

У Херсоні у вівторок вночі -6°, вдень +4°, хмарно.

У Миколаєві сьогодні буде сонячно, вночі -5°, вдень +3°.

У Запоріжжі - мінлива хмарність, температура вночі -8°, вдень 0°.

У Сумах сьогодні мінлива хмарність, температура повітря -10°...-4°.

У Харкові - мінлива хмарність, температура вночі -9°, вдень -2°.

У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -9°, вдень -1°.

У Сімферополі у вівторок буде малохмарно, -5°...+2°.

У Краматорську - хмарно з проясненнями, злива, температура вночі -8°, вдень +1°.

У Сєвєродонецьку - мінлива хмарність, температура вночі -9°, вдень +2°.

Прогноз погоди на 9 березня / фото УНІАН

Народні прикмети 9 березня

9 березня, якщо ріжки у місяця здаються гострими, значить, буде сильний вітер.

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