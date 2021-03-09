Сьогодні в Україну повернуться морози, одну з областей накриє снігопад (карта)
Температура триматиметься на рівні -1°.
У вівторок, 9 березня, практично на всій території України, крім південних і західних областей, очікуються негативні значення температури. Сніг пройде тільки на Тернопільщині, в інших областях - без опадів.
Про це свідчать дані Погоди УНІАН.
В Україні продовжується підвищення рівнів води в річках, можливі підтоплення сіл
- У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -8°, вдень -1°.
- У Чернігові - сонячно, температура повітря вночі -10°, вдень -1°.
- У Львові у вівторок очікується ясна погода, вночі -6°, вдень +1°.
- У Луцьку - хмарно, вночі -6°, вдень 0°.
- У Рівному у вівторок - сонячно, вночі -7°, вдень -2°.
- У Тернополі 9 березня вночі буде -5°, вдень -1°, мокрий сніг.
- У Хмельницькому сьогодні буде хмарно, вночі -6°, вдень 0°.
- В Івано-Франківську сьогодні буде хмарно з проясненнями, вночі -6°, вдень +3°.
- У Чернівцях у вівторок - сонячно, вночі -4°, вдень +3°.
- У Вінниці сьогодні ясно, -9°...0°.
- У Житомирі у вівторок - хмарно, температура вночі -7°, вдень 0°.
- У Черкасах - сонце, вночі -10°, вдень -1°.
- У Кропивницькому - ясно, температура вночі -8°, вдень -1°.
- У Полтаві сьогодні хмарно, температура повітря -8°...-2°.
- В Одесі 9 березня - сонячно, температура вночі -2°, вдень + 5°.
- У Херсоні у вівторок вночі -6°, вдень +4°, хмарно.
- У Миколаєві сьогодні буде сонячно, вночі -5°, вдень +3°.
- У Запоріжжі - мінлива хмарність, температура вночі -8°, вдень 0°.
- У Сумах сьогодні мінлива хмарність, температура повітря -10°...-4°.
- У Харкові - мінлива хмарність, температура вночі -9°, вдень -2°.
- У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -9°, вдень -1°.
- У Сімферополі у вівторок буде малохмарно, -5°...+2°.
- У Краматорську - хмарно з проясненнями, злива, температура вночі -8°, вдень +1°.
- У Сєвєродонецьку - мінлива хмарність, температура вночі -9°, вдень +2°.
Народні прикмети 9 березня
9 березня, якщо ріжки у місяця здаються гострими, значить, буде сильний вітер.
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- Вінниця0°... -9°
- Дніпро-1°... -9°
- Донецьк+1°... -10°
- Житомир0°... -7°
- Запоріжжя0°... -8°
- Івано-Франківськ+3°... -6°
- Київ-1°... -8°
- Кропивницький-1°... -8°
- Луганськ+1°... -9°
- Луцьк0°... -6°
- Львів+1°... -6°
- Миколаїв+3°... -5°
- Одеса+5°... -2°
- Полтава-2°... -8°
- Рівне-2°... -7°
- Сімферополь+2°... -5°
- Суми-4°... -10°
- Тернопіль-1°... -5°
- Харків-2°... -9°
- Херсон+4°... -6°
- Хмельницький0°... -6°
- Черкаси-1°... -10°
- Чернігів-1°... -10°
- Чернівці+3°... -4°
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Погода Стерлінг - ясно і безхмарно
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Ймовірність опадів:0 %
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