Небезпеки для людей, за словами ентомолога Людмили Лобкової, такий смерч не несе.

У Росії на Камчатці зняли на відео незвичайне явище в селищі Усть-Камчатськ – "комариний смерч".

На відео, яке опублікувало Камчатка-Інформ, видно величезний рій комарів, що утворює смерч.

"Чорні хмари, що складаються з полчищ великих комарів, накрили селище Усть-Камчатськ (17 липня – ред.) з першими променями сонця. Автор відео розповідає, що кілька сотень метрів рухався в дзвінкій хмарі, насилу розрізняючи дорогу. Відкривати вікна в машині він не став. На горизонті і тут і там виднілися "стовпи", вони раз у раз розпадалися в повітрі, щоб через секунди зібратися знову", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що комахи рояться від декількох годин до тижня, "викликаючи тваринний жах у туристів". Однак небезпеки для людей, за словами ентомолога Людмили Лобкової, такий смерч не несе.

"Нічого страшного тут немає, це комарі-самці, які не полюють на теплокровних, а кружляють навколо однієї або декількох самок, для того, щоб спаритися. Мені надсилали подібне відео з озера Азабаче, де їх була божевільна кількість. Це явище щорічне, але не завжди вдається це побачити, все залежить від чисельності комах і погодних умов", - пояснила вона.

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Автор: Денис Прядко