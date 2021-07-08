Скупчення комах нагадують клуби диму висотою до 50 метрів від землі.

В Одеській області в Національному природному парку «Тузлівські лимани» після злив і спеки з'явилася величезна кількість комарів.

Про це у Facebook повідомив відомий еколог, співробітник заповідника Іван Русєв.

«Після затяжних дощів і спеки, ближче до вечора, з'являється масштабний повітряний планктон вздовж горизонту лиманів і Чорного моря. Це явище, що зачаровує, сформувалося над трав'янистими місцевостями, над величезною мілководною і вологою частиною НПП «Тузлівські лимани», - написав Русєв.

За його словами, скупчення комах нагадують клуби диму висотою до 50 метрів від землі. Вчений зазначає, що це – комарі-дзвінці, чисельність яких у заповіднику обчислюється мільярдами. Комарі-дзвінці (комарі-дергуни, хірономіди) – дуже велике сімейство із ряду двокрилі (Diptera).

«У цей період року, починаючи з липня і до середини жовтня, у теплі дні, триватиме роїння цих дивовижних комах. Вдень, особливо у спекотну погоду, комарів немає, вони ховаються під листям. З'являються зазвичай ввечері, особливо в безвітряну погоду», - зазначає Русєв.

За інформацією еколога, назву (дзвінці) ці комахи отримали через те, що видають дзвін.

«Рій комарів лише плавно коливається, а окремі особини, які перебувають у ньому, то різко злітають вгору, то падають вниз, при цьому видають різкий дзвін, відсутній при звичайному польоті. Ці комахи – ще один з численних проявів унікального життя навколо нас, яке треба розуміти, любити і оберігати», - вважає еколог.

Крім того, через велику кількість комарів побільшало павуків. Русєв стверджує, що вони і комарі-дзвінці безпечні для людини.

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Автор: Лариса Козова