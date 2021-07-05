Російське курортне місто Сочі страждає від рясних опадів і шторму. Рівень води в річках серйозно піднявся, затоплені вулиці в деяких районах, пансіонати і пляжі.
Як повідомляє російський "Інтерфакс", в сочінському селищі Кудепста річка вийшла з берегів і підтопила перші поверхи будинків. Напередодні, 4 липня, зливи викликали підтоплення в Адлерському та Хостинському районах. Дощі супроводжувалися ураганним вітром. Одна людина загинула.
Надзвичайні служби попередили, що річки Хорота і Мацеста можуть вийти з берегів, населення готують до евакуації. За наявними прогнозами, до кінця дня в місті можливі зливи з грозами і шквальним вітром.
У соцмережах і Telegram-каналах тим часом публікують фото і відео з місця подій. На кадрах можна бачити, що вода заливає перші поверхи будівель, спустошує пляжі і зносить в море залишені на березі катери.
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