Українці скаржаться, що комарі на Азовському морі в цьому році кусають навіть вдень.

Після медуз та морських блох відпочивальників у курортній Кирилівці тероризує величезна кількість настирливих комарів. Комах дуже багато і вони залітають прямо у вуха.

Як повідомляють у Телеграм-каналах, налякані туристи фіксують рій комах на відео та скаржаться на численні укуси.

У коментарях українці розповіли, що комарі на Азовському морі в цьому році кусають навіть вдень. Крім цього, від нашестя комах страждає не тільки Кирилівка, але і Бердянськ та Арабатська стрілка. Натомість ситуація у Приморську дещо краща.

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Відпочивальники просто у розпачі, адже, окрім медуз та морських бліх, які також завдають чимало незручностей, доводиться терпіти ще й комарів.

"Вдень неможливо зайти в море через медуз, які можуть вжалити, а ввечері - нашестя комарів", - пишуть користувачі в Telegram.

Зазначимо, що кількість комах могла збільшитися через регулярні дощі та вологу погоду. Як відомо, самки комах відкладають яйця у воду, де личинки розвиваються, харчуються та перетворюються на дорослих особин.

Користувачі у мережі припустили, що місцева влада Кирилівки не труїть комах, саме тому їхня кількість невпинно зростає:

"Їздили минулого місяця. Один вечір було просто жесть, у вуха залітали".

"Кожен рік так".

"Медузи, морські блохи, комарі, сонечка... Жесть, а не відпочинок".

"Минулого року теж так було пару днів, потім зникли".

Нагадаємо, УНІАН писав, що у Бердянську туристи скаржаться на справжнє нашестя медуз. Купатися неможливо, люди заходять у воду лише по коліна.

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Автор: Вікторія Гордієнко