Після медуз та морських блох відпочивальників у курортній Кирилівці тероризує величезна кількість настирливих комарів. Комах дуже багато і вони залітають прямо у вуха.
Як повідомляють у Телеграм-каналах, налякані туристи фіксують рій комах на відео та скаржаться на численні укуси.
У коментарях українці розповіли, що комарі на Азовському морі в цьому році кусають навіть вдень. Крім цього, від нашестя комах страждає не тільки Кирилівка, але і Бердянськ та Арабатська стрілка. Натомість ситуація у Приморську дещо краща.
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Відпочивальники просто у розпачі, адже, окрім медуз та морських бліх, які також завдають чимало незручностей, доводиться терпіти ще й комарів.
"Вдень неможливо зайти в море через медуз, які можуть вжалити, а ввечері - нашестя комарів", - пишуть користувачі в Telegram.
Зазначимо, що кількість комах могла збільшитися через регулярні дощі та вологу погоду. Як відомо, самки комах відкладають яйця у воду, де личинки розвиваються, харчуються та перетворюються на дорослих особин.
Користувачі у мережі припустили, що місцева влада Кирилівки не труїть комах, саме тому їхня кількість невпинно зростає:
"Їздили минулого місяця. Один вечір було просто жесть, у вуха залітали".
"Кожен рік так".
"Медузи, морські блохи, комарі, сонечка... Жесть, а не відпочинок".
"Минулого року теж так було пару днів, потім зникли".
Нагадаємо, УНІАН писав, що у Бердянську туристи скаржаться на справжнє нашестя медуз. Купатися неможливо, люди заходять у воду лише по коліна.
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