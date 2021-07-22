В результаті стихії повалені десятки дерев, вулиці міста перетворилися на повноводні річки, почалися перебої з електрикою.

Одесу накрила найсильніша злива, городяни не бачили такого, мабуть, з 2013 року.

Про це повідомляє Думська.

Як повідомляється, в результаті стихії багато вулиць затоплені, деякі райони міста залишилися без світла, повалені десятки дерев.

За даними видання, пілоти пасажирських авіалайнерів, які повинні були приземлитися в Одесі після першої години ночі, прийняли рішення піти на інші аеродроми. Зокрема, борт LOT, який прибув з Варшави, повернувся, а літак Azur Air Ukraine з Анталії полетів до Борисполя.

Як видно на відео, опублікованими очевидцями, місцями рівень води доходив людям до пояса. Також в результаті зливи в деяких багатоповерхівках почало затоплювати під'їзди.

За інформацією Гідрометцентру, в Одесі за годину випало 31 мм опадів.

Як повідомляв УНІАН, раніше на півночі Одеської області стихія повалила дерева і пошкодила дах місцевої школи. Рятувальники 20 липня чотири рази виїжджали на прибирання дерев, які впали на проїжджу частину і заважали руху транспорту в селищі міського типу Любашівка. У місті Ананьїв відкачували дощову воду з підтоплених присадибних ділянок. Також стихія пошкодила шиферний дах місцевої школи в селі Жеребкове Ананьївської територіальної громади.

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Автор: Катерина Лиманська