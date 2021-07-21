Вчора Подільський район області "атакувала" стихія у вигляді дощу, вітру та граду.

На півночі Одеської області стихія повалила дерева і пошкодила дах місцевої школи.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області, вчора стихія – дощ, вітер та град –"атакувала" Подільський район.

Зазначається, що рятувальники 20 липня чотири рази виїжджали на прибирання дерев, які впали на проїжджу частину і заважали руху транспорту в селищі міського типу Любашівка. У місті Ананьїв відкачували дощову воду з шести підтоплених присадибних ділянок – роботи завершилися о шостій годині ранку. Було відкачано 3 тис. 540 куб. м води.

Також стихія пошкодила шиферний дах місцевої школи в селі Жеребкове Ананьївської територіальної громади.

"Завдяки співробітникам 3-го Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України покрівлю даху школи оперативно відновлено", - сказано в повідомленні.

Негода в Україні

Як повідомляв Погода УНІАН, 20 липня в Україні вирувала негода. Так, Миколаївську область "накрив" циклон. Через сильні пориви вітру і зливи падали дерева і гілки, які перекрили автодорогу Н-24 "Благовіщенське-Миколаїв" в декількох місцях, а також кілька трас.

А в місті Южноукраїнськ випав град розміром з куряче яйце.

У Рахівському районі Закарпатської області несподівано затопило кілька сіл: там підтоплені будинки, розмиті дороги і знищені врожаї.

Водночас вулиці Кропивницького буквально попливли після потужної зливи, що накрила місто. Авто вимушені їхати "по коліно" в воді, а на городах град побив помідори. У багатьох місцях сильний вітер, що супроводжував зливу, повалив дерева.

Внаслідок ускладнення погодних умов було знеструмлено 838 населених пунктів у 13 областях.

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Автор: Лариса Козова