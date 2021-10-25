Цього року період без морозів в столиці тривав 219 днів.

У Києві сьогодні вперше цієї осені зафіксували морози.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"25 жовтня у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до -0,5ºС, що свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 13 березня – загалом 219 днів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають метеорологи, середня багаторічна дата першого заморозку у повітрі у столиці – 21 жовтня, а тривалість безморозного періоду дорівнює 197 днів.

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Кліматологи обсерваторії інформують, що найкоротші безморозні періоди у столиці були у 1902 та 1945 роках – лише 144 дні, а найдовші – 223 дні у 2008 та 2013 роках.

"Попри те, що зима вже нагадала про себе, її офіційний початок відбудеться, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0°С у бік зниження. Середня дата такого переходу у Києві припадає на 29 листопада", - резюмували синоптики.

Нагадаємо, у Києві ніч на 22 жовтня стала найтеплішою за 141 рік спостережень. Мінімальна температура не опустилась нижче +12,0°С, що на 1,0°С тепліше, ніж це було у 1889 році, і вище за кліматичну норму 1991–2020 років на 8,5°С

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Автор: Катерина Лиманська