Завтра в Києві буде хмарно, температура підвищиться до +2°

Опадів завтра не очікується.

Завтра в Києві буде похмуро / фото УНІАН

У середу, 18 листопада, в Києві буде похмуро, суцільна хмарність. Стовпчики термометрів піднімуться до +2°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі температура складе -2°, а вдень повітря прогріється максимум до +2°.

Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю до 4 м/с. Без опадів.

Атмосферний тиск - 760 мм рт. ст.

Народний прогноз на 18 листопада

18 листопада – Галактіона, Єпистимії, Ганни, Григорія. Якщо стелиться туман — буде тепло. Іній на деревах — незабаром буде мороз.

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