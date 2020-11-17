Завтра в Києві буде хмарно, температура підвищиться до +2°
Опадів завтра не очікується.
У середу, 18 листопада, в Києві буде похмуро, суцільна хмарність. Стовпчики термометрів піднімуться до +2°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Вдарить мороз: завтра вночі температура в Україні опуститься до -13° (карта)
Згідно з прогнозом, вночі температура складе -2°, а вдень повітря прогріється максимум до +2°.
Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю до 4 м/с. Без опадів.
Атмосферний тиск - 760 мм рт. ст.
Народний прогноз на 18 листопада
18 листопада – Галактіона, Єпистимії, Ганни, Григорія. Якщо стелиться туман — буде тепло. Іній на деревах — незабаром буде мороз.
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Погода Стерлінг - ясно і безхмарно
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Мін./mакс. температура:-1° / +12°
Вологість:45 %
Тиск:754 мм
Вітер: 8.9 м/с
Ймовірність опадів:9 %
Схід:06:55
Захід16:53
Видимість:16 км
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