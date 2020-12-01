На вечір у Києві посилиться снігопад

16:43, 1 грудня 2020
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Комунальників уже відправили на «снігоочищувальне» чергування.

Погода в Києві - на вечір у столиці посилиться снігопад / Фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський
Погода в Києві - на вечір у столиці посилиться снігопад / Фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський

Після 15:00 у Києві прогнозують посилення опадів і зниження температури від +1 до -2.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Синоптик детально розповів про погоду в грудні і дав невтішний прогноз на Новий рік

У випадку погіршення умов влада підготувала спецтехніку для обробки й очищення доріг, тротуарів й мостів столиці.

На вихідних позиціях зараз чергує 51 одиниця техніки. 12 автомобілів проводять превентивну обробку вулично-дорожньої мережі. Зокрема, першочергово – підйоми, спуски, покриття з бруківки, мости та шляхопроводи.

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Автор: УНІАН

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Теги: Київснігопад
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