На вечір у Києві посилиться снігопад

Комунальників уже відправили на «снігоочищувальне» чергування.

Погода в Києві - на вечір у столиці посилиться снігопад / Фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський

Після 15:00 у Києві прогнозують посилення опадів і зниження температури від +1 до -2.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

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У випадку погіршення умов влада підготувала спецтехніку для обробки й очищення доріг, тротуарів й мостів столиці.

На вихідних позиціях зараз чергує 51 одиниця техніки. 12 автомобілів проводять превентивну обробку вулично-дорожньої мережі. Зокрема, першочергово – підйоми, спуски, покриття з бруківки, мости та шляхопроводи.

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